En dan nu: het Promesloze keurkorps van Louis van Gaal start aan de voorbereiding op het WK in Qatar, een enorm schijtland (bijna net zo'n groot schijtland als schijtland Saudi-Arabië van de F1) met lekker veel ruimte in de woestijn om de dansen op de massagraven van de slavenlijken. Eerste tegenstander in de voorbereiding: Denemarken, mét Christian Eriksen, die er bijna geweest was. Plaats van handeling is de Johan Cruijff ArenA, vernoemd naar de man die Feyenoord in het seizoen 1983/84 aan de landstitel hielp. Vanavond voetballen we trouwens niet voor de slaven in Qatar - dat doen we gewoon helemaal niet meer, want iedereen roept er wel wat over, Koning Louistje vindt het ook verschrikkelijk, maar zó belangrijk zijn dode slaven nou ook weer niet als er een wereldtitel te halen valt - maar voor de Oekraïners. Hup Holland, Slava Ukraini! LIVE NPO1, stijlloze voorspelling: 2-1 in een draak van een wedstrijd.