Nee, dat zijn geen fietsenrekken, dat zijn aanlegsteigers voor rondvaartboten. De fietsenkelder zit daar weer 9 meter onder. Voor ZEVENDUIZEND (7000) fietsen dus. Dat lijkt heel veel fietsen, maar bedenk dan dat er al 1000 fietsen voor de grachtendeur van Peter Verhaar staan. Water wordt nu langzaam de bouwput weer ingelaten en straks zie je er niets meer van. Prestigieus FietskelderProject begon in 2020 (alle filmpjes staan HIERRR en de heerlijke visualisasie daarrrr.) De vraag is nu: houdt het dak van de atoomfietsenkelder het? OF KLAPT-IE IN ELKAAR EN STROOMT AMSTERDAM IN 1 X HARTSTIKKE LEEG DOOR DE METROBUIZEN. We wachten af...

Actuele live foto

Bewaarfoto hoe het was