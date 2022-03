Het is dus niet ALLEEN de benzine die gestegen is...

Als je een duizend km in de week aflegt is het verschil tussen 1,90 en 2,40 toch al minstens 100 euro in de maand(met een zuinige 1:20 auto). Combineer dat met 10-20% duurdere boodschappen, dat ook zo 100 euro in de maand extra is, zeker met kinderen, en dan komt je energie bedrijf ook nog even met een 2x zo hoge gas rekening.

Dan heb je het al gauw over een stijging van uitgaven van 3-400 euro in de maand, in een tijdsbestek van ruwweg 2 maanden. Daar kun je geen huishoudboekje op voorbereiden, of althans zeker de helft van de Nederlanders niet.