Het was geen terrorist in de marge en ook geen gevalletje lage suikerspiegel. Nee, de man die gisteren op een groep carnavalsvierders inreed in het Belgische Strépy-Bracquegnies viel in een veel gevaarlijkere categorie: de zelfoverschattende megadebielen. Volgens La Nouvelle Gazette gaat het om de dertiger Paolo F. die terugkwam van een avondje stappen in een nachtclub met zijn neef Nino N. op de passagiersstoel. Een avondje waarbij hij volgens getuigen alcohol en verdovende middelen achterover tikte voordat hij achter het stuur stapte. Het is zo'n patsertje dat zijn Facebook-pagina vult met straatracende BMW's en er zelf ook wel van hield om dat gas onverantwoord diep in te trappen. Werd in 2017 al eens veroordeeld tot een rijverbod van 24 dagen vanwege zijn zware rechtervoet, maar leerde daar helemaal niets van. Kijk hem hier eens trots zijn op zijn hoge snelheden. Op onderstaande beelden is te zien dat zijn zwarte BMW loeihard door de straat knalt waar vijf minuten eerder de carnavallers nog voorbij schuifelen. Het resultaat van dat overmoedige apenrotsgedrag? Zes doden, tien zwaargewonden en nog tientallen lichtgewonden. Ondanks dat zijn BMW lichaam na lichaam raakte stopte Paolo niet. Hij ramde zijn voertuig door de complete groep heen en kwam pas honderden meters verder tot stilstand. Hopelijk stoppen de Belgen hem in een donker hol en gooien ze de sleutel weg, want zulke volledig gestoorde asfaltaso's blijven gevaarlijker dan de meeste terroristen.