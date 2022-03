"Een thermostaat"

Alles duurder en toch goedkoper! En zulk nieuws - net als elk klimaatnieuws - lezen we toch het liefst bij de NOS. We stookten deze winter namelijk aanzienlijk minder, omdat deze winter eigenlijk een soort vroege lente was. "In de eerste twee maanden van dit jaar zagen wij bij klanten een afname van 16,3 procent van het gemiddelde gasverbruik", zegt een woordvoerder van Essent. "In februari 2021 hadden we twee heel koude weken en nu niet. (...)". Delta Energie zag in januari en februari 16,7 procent minder gasverbruik bij particuliere en kleinzakelijke klanten. "Dat is grotendeels toe te wijzen aan het warmere weer deze winter", aldus een woordvoerder."

In ander NOS-nieuws lezen we dat beide poolkappen ongebruikelijk warm zijn, en dat is dus eindelijk de inflatiecorrectie die verdienden maar niet kregen. Gelukkig wordt dat komend jaar uitgelegd in alweer een nieuw klimaatrapport dat exact hetzelfde is als vorig jaar, maar dan met weer iets hogere vloedgolven.

Een soort inflatiecorrectie!

We hebben die vorige net uit doe normaal

nl.jpeg