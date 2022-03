GeenStijl Café Mega Mix 99 Playlist:

1. Dire Straits - Money For Nothing (1985) - @R. Skickr

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Cream - White Room (1968) - @Roos

5. Noel Harrison - The Windmills of Your Mind (1968) - @pegaje

6. Ozzy Osbourne - Killer Of Giants (1986) - @BadPatNL

7. Republica - Ready To Go (1996) - @GU

8. Cocteau Twins - Blind Dumb Deaf (1982) - @Datzullenwenogweleen

9. Brecker Brothers - When It Was (1994) - @TheOne48

10. Imanbek & BYOR - Belly Dancer (2022) - @neonreclame

11. Tesla - Modern Day Cowboy (1968) - @miko

12. Lucio Battisti - Arrivederci A Questa Sera (1980) - @Basil Fawlty

13. David Bowie - Heroes (1977) - @steekmug

14. Lana Del Rey - Young and Beautiful (2013) - @smdyasc

15. Life of Agony - Let's Pretend (1995) - @Kameraansteker

16. Helene Fischer - Atemlos Durch Die Nacht (2013) - @Brabeaulander

17. Beck - Dreams (2015) - @Trofl

18. A Certain Ratio - Lucinda (1982) - @Datzullenwenogweleen

19. The Smashing Pumpkins - Disarm (1993) - @romario.....

20. Fatal Flowers - Younger Days (1987) - @Piet Karbiet (voor @Van Oeffelen)