Het is bijna een jaar geleden dat Poetin zijn troepen verzamelde aan de Oekraïense grens. De generale repetitie van deze oorlog liep toen met een sisser af, maar het lijkt het alsof Poetin overgehaald werd zich een jaartje langer voor te bereiden. De Europese gasvoorraad werd verlaagd om Europa meer afhankelijk en chantabel te maken, iets waarvoor we ook gewaarschuwd zijn.

Poetin heeft met de inval ook gewacht totdat Rusland voorzitter was van de VN-veiligheidsraad. Zodat ze niet alleen een vetorecht hebben, maar ook vergadering zelf mochten leiden. Zo kan je de internationale reactie net iets bespelen en vertragen. Dat lukt niet helemaal, zelfs de Russische resolutie werd teruggetrokken vanwege een gebrek aan steun van China & India.

Drie jaar geleden voorspelde Alexei Arestovich al dat Poetin de Oekraïne grootschalig zou binnenvallen, hij noemde 2021/2022 als meest kritische periode, maar verwachtte ook dat deze oorlog meerdere keren zou herhalen. Gelukkig bestaat er inmiddels ook een versie met ondertitels. Zelfs details dat Kiev vanaf de linkerflank [dus via Tsjernobyl & Wit-Rusland] wordt aangevallen, zit erin.

Odessa. Hertog Richelieu-monument bij de Potjomkin-trappen

Neutraal blijven is een droom waar Nederland slechte ervaringen mee heeft. Alexei legt uit waarom neutraliteit intens duur is, en waarom je als neutraal land meer defensie nodig hebt dan binnen een bondgenootschap. Finland heeft met ruim 5 miljoen inwoners ruim een half miljoen aanvalsgeweren en ruim honderdduizend antitank-wapens, hun 200 tanks zijn bijzaak, de basis is infanterie.

Het beste moment voor landen zoals Zweden & Finland om lid te worden van de NAVO is nu. Poetin heeft al gedreigd om militair te reageren. Dat kan hij alleen niet in meerdere landen tegelijk. Rusland heeft nu zo'n 75% van haar leger ingezet bij de aanval in Oekraïne, dat maakt Rusland op alle andere grenzen verzwakt, en het wordt tijd dat we een beetje aan die deuren gaan rammelen.

Japan wil een paar eilanden terug, het zo prettig zijn als Japan met “show of force” acties Poetin dwingt ook enige troepen in Azië te houden. Eigenlijk zou je elk grensconflict tegelijkertijd ter discussie moeten stellen, zodat Rusland haar aandacht moet verdelen, waarmee Oekraïne wordt ontlast. Amerikaanse tanks richting Polen verplaatsen helpt.

Poetin had een toespraak op een feestje om de annexatie van de Krim te vieren, die uitzending werd onderbroken omdat het publiek begon te muiten. De eerdere toespraak waarin de reden tot de “speciale militaire operatie” werd gezocht had ministers die in totale angst vertelden wat Poetin wilde horen. Eentje werd zelfs voor de camera afgebrand.

Deze machtspoliticus beïnvloed je niet met woorden. Je praat tegen een muur. Macron beweert dat twintig uur telefoneren zin heeft: soms belt Poetin, dus houdt Poetin de mogelijkheid tot een diplomatieke oplossing open is de gedachte van Macron. Dat Poetin met gesprekken het Westen in slaap sust en tijd koopt om zijn legers te bevoorraden en te hergroeperen wordt als optie vergeten.

Oekraïne krijgt 800 stingers en 9000 Javelins, waarmee ze een killratio van 93% halen. Oekraïne heeft straks genoeg antitank-wapens om alle actieve en opgeslagen Russische tanks kapot te schieten. Ze verliezen misschien hun land en hun leven, wij krijgen er een verzwakt Rusland voor terug. China wil niet dat westen te machtig wordt, zal misschien Rusland net zoals Korea en Vietnam steunen.

Het lukt Rusland niet om luchtoverwicht te krijgen boven Oekraïne. Dit zit er deels in dat Rusland minder getraind zijn in het onderdrukken en slopen van andermans luchtverdediging. Rusland heeft gewoon niet de ervaring in landen binnenvallen, die het westen wel heeft opgebouwd. Oekraïne moet het niet hebben van vliegtuigen, maar van overhaast geïmporteerde draagbare raketjes.

Dat een bewapende Russische drone door diverse NAVO-landen heen zelfs Kroatië heeft bereikt, bewijst voor Poetin dat wij onze luchtverdediging nog niet op orde hebben. Poetin kijkt niet naar Artikel 5 van de NAVO, die kijkt naar wat er aan de grens staat, en wat het kan. Oorlog is een wedstrijdje elkaar voor voldongen feiten stellen, niet een poëziewedstrijd.

De in beslag genomen bootjes maken geen indruk bij oligarchen. Als Rusland verliest of het tot een diplomatieke oplossing komt zien ze die wel terug. Deze mensen zijn veel angstiger om net zoals Alexander Litvinenko te London of Sergei & Yulia Skripal in Salisbury te Engeland vergiftigd te worden door de lange arm van Poetin. Geld is verwaarloosbaar ten opzichte van gezondheid.

Die oligarchen sturen hun kinderen naar de duurste kostscholen, kijken altijd achterom en blijven diep buigen voor Poetin. Het zijn stromannen die leven in weelde, maar tegelijkertijd weten dat de KGB alias FSB altijd verder zal leven, zelfs zonder Sovjet-Unie of Rusland. Deze oorlog is niet alleen in Oekraïne, is niet alleen tegen het Russische leger. Het is er ook eentje tegen een wereldwijd netwerk.

Poetin gebruikt inmiddels de Tweede Wereldoorlog om de Derde te verantwoorden. Eerdere gesprekken wezen erop dat hij uit is op de herbouw van het Russische keizerrijk, dit stopt niet met Oekraïne. De Stalinistische toespraak van Poetin over het uitroeien van verraders in Rusland leidde tot een exodus van oligarchen naar onder andere Dubai.

Ze brachten niet zichzelf in veiligheid, maar Poetins financiële netwerk. Nederland vond op de Zuid-as 200 miljoen, België viert de inbeslagname van 10 miljard, er is in totaal duizendmiljard, een biljoen. Dit zijn bedragen waar een geheime dienst, een drugskartel of terroristische organisatie alleen van kan dromen. Hiermee kan je onvoorstelbaar lang en veel ondergronds uitvoeren.

Er blijft genoeg over om te overleven en te moorden.