Joost van de Vondel zei het al: “De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”.

De dichter zag het als een metafoor, denk ik. De wereld is als een schouwtoneel, je kunt de wereld zien als een schouwtoneel, een toneelstuk, een drama en jezelf dan waarnemen als iemand die in dat drama een rol speelt.

Maar wat we hier aanschouwen is wat anders, is iemand die de wereld niet ziet als een schouwtoneel, maar werkelijk dénkt dat onze wereld een toneelstuk is en dat FvD hem de gelegenheid biedt om een rol te spelen, een heldenrol nog wel, de rol van een soort van James Bond die met zijn heldendaden voorkomt dat de wereld ten onder gaat.

Dat is wat beeldvorming met ons, mensen, doet. Alles is beeldvorming geworden. We zijn omringd door beelden, elke dag weer en van 's morgens tot 's avonds. Social media zijn belangrijker haast dan het directe contact en we spelen op die media allen een rol, proberen zo goed mogelijk over te komen, ons zo voordelig mogelijk te presenteren, ons voor te doen, een rol te spelen. En onze vrije tijd gaat op aan 'binge watching'. We jagen er hele series, nee hele seizoenen van series doorheen waarin ons een ingeblikte, geconstrueerde wereld wordt voorgehouden, waar dunne verhaaltjes met voorspelbare lijnen overeind worden gehouden door prachtige ensceneringen en cinematografische hoogstandjes. Beeldvorming, dat is waar het om draait, beeldvorming.

En onze politiek? Die is ook al lang verworden tot een toneelspel waarin rollen worden gespeeld en naarstig wordt bijgehouden hoe die rollen overkomen bij de kiezer en waar nodig bijgesteld worden en verfijnd.

Er is bijna geen kale werkelijkheid meer, en waar die zich toont voelen we ons onbehaaglijk en vluchten we weg naar warme hoekjes die we herkennen van de beelden en waarin we ons daarom veilig voelen.

Baran Çangır wil een rol spelen in een toneelstuk, wil de held zijn. Voor hem is de wereld een schouwtoneel, maar dan letterlijk. De waarheid is wat hem als script wordt aangereikt.