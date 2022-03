In het dossier 'alles wordt duurder en niets wordt goedkoper' vandaag: rijles wordt duurder en niet goedkoper. Komt vooral door de hoge brandstofprijzen, mede door een oorlog en mede omdat de overheid het leuk vindt u anaal te verkrachten met een belastingstaaf, maar ook door het falen van Alexander de Kleine, alias Alexander Pechtold, die tussen het omhakken van bomen voor zijn privé-biomassacentrale, verzamelen van ingewikkelde Afrikaanse kunst en Rummikubben in penthouses door bestuurdertje speelt bij het CBR: de wachttijden zijn ondanks al loze beloftes nog steeds dramatisch. Alle rijscholen klagen steen en been, maar het CBR is een anagram van COA, maar dan op een andere manier kudt. Hadden we in Nederland maar een betaalbaar alternatief voor een auto, zoals een trein, maar dat hebben we niet, want een trein is ook niet te betalen. NOU DAN MAAR GEEN RIJLES

Deze voor jullie