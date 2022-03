Tegenwoordig is het in de media mode om de gulle bereidheid van de Ned. bevolking t.a.v. de Oekraieners te misbruiken door te stellen dat er onderscheid gemaakt wordt .

Vluchtelingen uit Syrië e.d. daar zijn wij niet zo ruimhartig voor.

Het kan niet uit hun strot komen dat juist deze kwestie duidelijk maakt dat Nederland geen zin heeft in gelukszoekers!

Dat de staat, door het binnenhalen van deze klerelijers de echte vluchtelingen in de kou zet komt niet bij ze op.

Die gerichte omvolking, die de staat miljarden heeft gekost en de bevolking veel ellende heeft gegeven keert nu als een Boomerang terug in hun gezicht.

Al die natte D66 en groen links dromen in een roze wolk blijken nu

een grote donkere wolk die elk moment kan losbarsten.

Het toont maar eventjes in 2 weken tijd aan hoe dom dat hele politieke gelul omtrent immigratie de afgelopen jaren is geweest.

Hoewel ik het bewuste zwijgen en verzwijgen hierover nog het ergste vind.

Ik mag toch aannemen dat een iedere voorstander van het afgelopen beleid in plaats van Oekraieners gelukszoekers woonruimte aanbiedt.

Rutte,Kaag en consorte hebben daar en de ruimte voor en idealisme!

Zo komt er ruimte voor de echte vluchtelingen.