Foto van Spartacus, terwijl hij nadenkt over wat er volgende week is

A) Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag zit bij OP1 te doen alsof ze minister van Financiën is. Iedereen boos, vooral Wopke Hoekstra, de minister van Financiën

B) Carlo Boszhard is jarig, hij wordt 65. Hij heeft ook een heteroseksuele broer, namelijk Ron

C) Er wordt een nieuwe Pokémon uitgevonden. Zijn naam is de Wouterdewintor 🐥

D) Heineken lanceert een nieuw biertje. Naam: Heineken Brons. Het smaakt naar Extran en het is speciaal in het leven geroepen voor keepers van je voetbalteam

E) Benzine kost € 3,13 per liter en dat is grappig want het is precies het nummerbord van Donald Duck

F) Jesse Klaver is ineens sympathiek

G) Iets met paarden, springen of dressuur, weet het zo even niet, of Britt Dekker, boeien

H) Plan van Geert Jan Hahn (BNR) wordt ten uitvoer gebracht: Duitsland haalt de nazigoudtrein tevoorschijn (stond geparkeerd in de Tena Lady opslagplaats van Angela Merkel) en betaalt Kim Jong-Un. De Noord-Koreaan gooit een nuke op het Kremlin. Poetin is dood, maar zijn opvolger is Yuri, een goede vriend van Rasti Rostelli en tevens baas van het Soviet Psychic Corps. De oorlog wordt alleen maar erger, BEDANKT Geert Jan Hahn

I) Diederik Gommers maakt in een lab een nieuwe, dodelijke variant van corona. De aan televisie verslaafde arts was namelijk in een zwart gat gevallen toen hij niet meer werd gevraagd voor showtjes bij Jinek - bovendien nam het aantal volgers op zijn Instagram af. Iedereen heeft corona en iedereen gaat dood

J) Alle 23 supporters van voetbalclub Vitesse melden zich als vrijwilligers aan bij de Wagner Group

K) Iets met die griet van 3 op Reis... hoe heet ze, Box de La Nienke ofzo? Nienke de la Box? Nienke la de Rive? Iets met VERKIEZINGEN? ZIJN ER VERKIEZINGEN?

L) Anders, namelijk...