Kicks voor niks, de Nederlander is er gek op. Boze sticker op een NOS-busje, hoepla yeah allemaal een rode cirkel gelijk een zwerende kringspier in de Twitterhandle. Hoge druk op de zorg op het hoogtepunt van de coronacrisis: ramen open en klappen maar. Zie ook oproepen deze week om om 20.00 uur het licht een minuut uit te doen en de thermosstaat een graad lager te zetten; laat het Kremlin het maar voelen! Ondertussen komt bestuurlijk Nederland niet van Gazprom af en stroomt er door de 'gaspijpjes' (dixit Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie vorige week) van Vladimir Poetin nog steeds Russisch gas naar Nederland.

Ook gratuit maar ingrijpender dan je zou denken: er gaan stemmen op om de kersverse omroep Ongehoord Nederland te verbieden want pro-Rusland. Ingrijpend omdat dergelijke praktijken in het Rusland van Poetin al decennia plaatsvinden. Zie ook het voorstel om de door de Russische staat gefinancierde nieuwszenders RT en Sputnik te weren of te verbieden. Censureren van media is nooit een goed idee. Of zoals secretaris van de journalistenvakbond NVJ Thomas Bruning deze week zei: "Het is niet aan een staat om nieuwszenders te blokkeren, wat de afkomst ook is. Het is een onverstandige zet en hiermee verlaag je je tot het niveau van Rusland." En ja, dat betekent dus ook dat Dolf Jansen - hoe verwerpelijk en afkeurenswaardig ook - het bij de door de belastingbetaler gefinancierde NPO-omroep BNNVARA mag opnemen voor een Oekraïense neonazi. En een 'verslaggever' van het Algemeen Dagblad zijn journalistiek onwelriekende maar vooral hallucinante verhaal mag verspreiden.

Het idee om de Russische zenders te boycotten is overigens afkomstig van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Dezelfde Von der Leyen die Oekraïne uitnodigde om lid te worden van de EU. Een suggestie die zelfs Mark Rutte tijdens het laatste Oekraïne-debat te ver ging. Gevolg was wel dat Kiev ogenblikkelijk een verzoek voor lidmaatschap indiende, met in het kielzog Georgië en Moldavië. Lekker gewerkt, Von der Leyen! Want wederom kicks voor niks; Von der Leyen weet dat Nederland een veto zal uitspreken over toetreding van Oekraïne én dat het jaren toetredingsonderhandelingen zal vergen totdat Georgië en Moldavië überhaupt kandidaat EU-lid worden (Ankara is ervaringsdeskundige).

Nog meer kicks voor niks: schelden op de NAVO. Het valt toe te juichen dat ook links Nederland inmiddels inziet dat het zaak is de 2 procentnorm van de NAVO na te gaan leven (laten we een vliegdekschip bouwen, mompelt iemand op de gracht) maar de voorheen pacifistische linksen zetten een versnelling bij en pleiten nu voor een no fly-zone boven Oekraïne. Leuk idee maar wanneer een superieur westerse JSF (oke, óf een jager die het wél doet) een Russische MiG neerhaalt of vice versa ben je weer een stap dichter bij de nucleaire holocaust. Gaan we dus niet doen, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg afgelopen week terecht.

Kicks voor niks dus. Deze decadente onnozelheid, cognitieve dissonantie en snowflake-retoriek van links is in een oorlogssituatie als deze volkomen misplaatst en mogelijk zelfs levensgevaarlijk.

Let cooler heads prevail.