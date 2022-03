Kiev heeft een 'formele' aanvraag tot EU-lidmaatschap gedaan en dat is hun goed recht. Die ambitie - samen met NAVO-lidmaatschap - staat immers al sinds 2019 in hun grondwet. Maar het is onduidelijk hoe formeel en officieel die aanvraag nou echt is. De EU "erkent de aanvraag van lidmaatschap door Oekraïne", aldus voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. In dezelfde adem zegt hij echter wel dat hij de aanvraag als "symbolische en politieke aanvraag" beschouwt. Wat nou precies het verschil is tussen een formele aanvraag en politieke aanvraag, dat weet natuurlijk niemand, maar dat hoeft ook niet want het is de EU.

Want de baas (!) van de Europese Commissie die belast is met het beoordelen van de al dan niet "politieke (?)" aanvraag, zei twee dagen geleden nog het onderstaande over Oekraïne: "Indeed, over time, they belong to us, they are one of us, and we want them in." Vandaag kwam de bijsluiter trouwens, want vanmiddag zei Von der Leyen over hetzelfde Oekraïne: "het land heeft nog een lange weg te gaan" en dat de oorlog bovendien eerst beëindigd moet zijn.

En inderdaad, even over de weg die nog te gaan is, want die is inderdaad vrij lang. Tussen alle steun voor Oekraïne [die reikt van die klamme, kitscherige, sociaal-democratische oorlogsretoriek van Short Sjoerdsma tot KOERDEN UIT MOSUL met boots on the ground] zou je bijna vergeten dat Oekraïne naar Europese maatstaven nog steeds best wel, ja, een beetje een kudtland is namelijk.

Zeggen wij niet, zei Transparancy International op 25 januari 2022 (!) nog, en merkte daarbij op dat het land vorig jaar zelfs met 1 punt verslechterd is:



"Ukraine scored 32 points out of 100 possible in the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2021. Our indicator has decreased by one point, and now Ukraine ranks 122nd out of 180 countries in the CPI. The information is available on the website of Transparency International Ukraine. The African state of Eswatini (Swaziland) is next to Ukraine. Zambia, Nepal, Egypt, the Philippines, and Algeria are one point ahead — with 33 points each."

Tuurlijk, Zelensky mooie lul en rally round the flag enz, tuurlijk. Er staan immers 12.000 Tsjetsjeense moordcommando's aan de poorten van Kiev, geflankeerd door een aantal minderjarige Russische pantserinfanteristen die denken dat ze op trainingsmissie zijn. Maar het probleem, meneer, dat blijft.

Twee dagen later: de bijsluiter