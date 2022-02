Als Oekraïne een echt land is dan is België dat ook, en dat gaat ons echt iets te ver. Maar toch even aandacht voor de onderstaande ontwikkelingen.

Bovenstaand: deze Reuters write up van een BBC-interview met de Oekraïense ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, de vorige minister van buitenlandse zaken Vadym Prystaiko. We citeren: "Ukraine could drop its bid to join NATO to avoid war with Russia, the BBC quoted the country's ambassador to Britain as saying, in what would amount to a major concession to Moscow in response to the build-up of Russian troops on its borders. Ambassador Vadym Prystaiko told the BBC Ukraine was willing to be "flexible" over its goal to join the Atlantic military alliance, a move Russian President Vladimir Putin has said would be a trigger for war. "We might - especially being threatened like that, blackmailed by that, and pushed to it," Prystaiko was quoted as saying when asked if Kyiv could change its position on NATO membership."

En toen kreeg-ie een appje van Lockheed Martin uit Kiev.

Onderstaand, twee uur later: zeg maar, een volledig intrekking van bovenstaande overweging van de concessie. Prystaiko benadrukt dat de ambitie NAVO-lid te worden onverminderd overeind blijft en verwijst naar de grondwetswijziging uit februari 2019, waarin Oekraïnes ambitie om NAVO- én EU-lid te worden verankerd ligt [officiële tekst]. Je zou soms bijna denken dat Ruslands gestage troepenopbouw rond Donbass iets met die grondwetswijziging te maken had. En je zou soms ook bijna denken dat die grondwetswijziging iets met de Russische annexatie van de Krim te maken had.

Nou, wat te denken van dit compromis: Rusland krijgt alle Russisch-achtige delen van Oekraïne en het overige EU-achtige deel inclusief alle neo-nazi's worden NAVO-lid? En dat EU-lidmaatschap moet eerst maar even een Nederlands referendum afwachten oh nee toch niet.

"Oh nee geintje toch niet"

Putin vorige week na zijn vergadering met Macron

