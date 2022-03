Als in Nederland meer dan 50km per uur te hard rijdt wordt je rijbewijs ingevorderd. De logica hierachter is altijd geweest dat dat beschouwd werd als per definitie heel erg gevaarlijk rijgedrag.

Maar nu de snelheid in heel Nederland is teruggebracht naar 100km per uur vanwege milieuredenen, is dat eigenlijk niet meer aan orde. Rij je nu 155km per uur dan wordt je rijbewijs in feite ingevorderd omdat je onnodig veel stikstof uitstoot.

En ik vraag me al een hele tijd af zoiets in een rechtbank stand zal houden.