Sommige mensen zal het misschien verbazen, maar half Nederland staat vandaag bij de pomp voor brandstof. En natuurlijk kun je dan zeggen: Jeeeeeeeezus wat ontzettend Hollands. Maar je kan ook denken: luister, die kutbenzine is al misdadig geprijsd met ruim 2 euro de liter, alle boodschappen zijn duurder geworden, de energieprijzen rijzen de pan uit, de prijs van brood gaat omhoog want graan komt uit Oekraïne en zelfs de kartonprijs maakt momenteel je Bol-pakketje duurder. Dus fuck de haters, even snel die tank volgooien want morgen is fossiel een duppie duurder en eind van de week twee kwartjes. Er zijn steeds meer mensen die daar niet alleen last van hebben in hun portemonnee, die voelen daar pijn van. En denk maar niet dat Onze Overheid ook maar op enige wijze tegemoet gaat komen aan energiearmoede, graanarmoede, kartonarmoede of mobiliteitsarmoede want MinFin Kaag moet het klimaat redden en Mark Rutte moet zijn coronabeleid nog aflossen. Dus onze stijlloze tip: Ga tanken, nu de benzineprijs de kaas nog niet van je brood eet. Weet je wat trouwens ook duurder wordt als de graanprijs stijgt? Bier. Dus ga ook maar gewoon zuipen. Nu het nog kan.

PERSALARM: Adviesprijs benzine donderdag voor het eerst voorbij de 2,20 euro per liter (UnitedConsumers)

