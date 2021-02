Als je een willekeurige Marokkaan vraagt hoe het in Marokko zit met corruptie bij de overheid, dan barst hij spontaan in huilen uit. Ook in grote delen van Afrika, het Midden Oosten en Zuid Amerika (inclusief Suriname en de Antillen) is sprake van Institutionele Corruptie. Bij overheid, politie en politiek; maar daardoor ook in de rest van de maatschappij.

Het is natuurlijk niet raar dat migranten hun gewoonten meenemen.

Dat maakt natuurlijk niet elke immigrant corrupt. Maar het is vrij logisch dat een relatief groot deel zich hier net zo gedraagt als in het land van herkomst.

In theorie kan iemand natuurlijk op corruptie worden aangesproken, en ontslagen. In de praktijk echter heerst in veel Westerse landen een Politiek Corrupte "woke" sfeer, die gefundeerde kritiek gelijk wegzet als "racisme".

En dan wordt een probleem dus nooit benoemt, laat staan aangepakt.

Tel daarbij op dat het door de overheid opgelegde "diversiteitsbeleid" eist dat personeel vooral op huidskleur wordt geworven. In veel sectoren is dat een probleem omdat het zoeken naar geschikte allochtonen nogal wat hindernissen oplevert; relatief veel schoolverlaters, laagopgeleid, strafblad, niet geïntegreerd of totaal niet geïnteresseerd.

Dat maakt dat je zuinig moet zijn op personeel met de juiste huidskleur.

In combinatie met die politiek corrupte censuur verander je dan als land in een bananenrepubliek.

Dit is slechts één van de prachtige verworvenheden van de multikul.