Hij is zó klein dat hij alsmaar in de pen moet klimmen om zijn tekstjes te schrijven. Hij is zó klein dat hij helemaal naar Dubai moet vliegen om een kamer te huren in de hoogste wolkenkrabber die er staat, om óók eens op anderen neer te kunnen kijken. Hij is zó klein dat hij continu een microfoontje nodig heeft om zichzelf verstaanbaar te maken. Hij is zó klein dat hij zelfs als ik de lat op de grond leg er nog onderdoor loopt. Hij is zó klein dat zelfs laagdrempelige muziek voor hem nog ontoegankelijk is. Hij is zó klein dat zelfs zijn aller, allergrootste problemen minuscuul lijken in vergelijking met wat échte mannen ervaren in Oekraïne. Nou ja, zó klein dus.