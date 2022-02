Antwoord van Baudet was toch duidelijk? Op emotioneel & humanitair vlak veroordeelt hij de oorlog en de slachtoffers. Op internationaal staatsrechtelijk vlak is het nog maar de vraag of dit onrechtvaardig is. Wie kwam er eerst; de kip (schending EU & NATO van Oekrainse neutraliteit) of het ei (Russische militaire druk en later de inval).

Kijk ook naar de (militaire) steun die nu worden toegezegd aan een niet-EU, niet-NAVO lid; zijn dat ook niet schendingen van internationale afspraken? Moreel gezien is het natuurlijk het juiste om nu te doen, maar het is niet 'volgens afspraak'. Dat is dus de duidelijk scheiding de Baudet probeert aan te geven, maar iedereen in de Kamer gaat weer vol op de emotionele toer.