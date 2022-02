Ook in het Oekraïne – dossier kenmerkt de Nederlandse nieuwsvoorziening zich weer hoofdzakelijk door wat gekrabbel aan de oppervlakte. Het effect van deze diepgewortelde onwil de waarheid bloot te leggen zie je deels terug in de comments hier en elders.

Ik kreeg onlangs weer eens zo’n enquête van Eenvandaag in m’n digitale bakkes geduwd.

Wat betekent de oorlog voor de EU?

Wat betekent de oorlog voor de Wereld?

Wat betekent de oorlog voor uw werk?

Wat betekent de oorlog voor uw financiën?

Ze vroegen nog net niet wat de oorlog betekende voor mijn vakantieplannen.

Wat ze ook niet vroegen is wat de oorlog betekent voor de bevolking van Oekraïne, de soldaten aan beide zijden, de Russen in Oekraïne.

Nu zegt u wellicht, maar dat is toch evident? Zo’n oorlog is ontzettend kudt. En het had nooit mogen gebeuren. Is daarmee de kous af? We hebben een dader, een schuldige. Verder dan maar met de vakantieplannen.

Voor de decadente Westerling is oorlog een soort bordspel. Niets meer, niets minder.

Ons bestuur is helemaal niet bezig met de mensen wier belangen zij dienen te behartigen. Het klimaat, de natuur, het welzijn van de bevolking, de planeet, samen dit, samen dat; in werkelijkheid zal het ze aan de reet roesten.

En dan krijg je zo’n Omtzigt met z’n rechtsstatelijke fijnslijperrij.

We zijn in oorlog, volgens Macron al sinds corona. Pas dus op je tellen met wat je leest en ziet.

Gisteren weer: Er ging bijna gejuich op in de Bondsdag. Maar liefst x miljard voor wapens. Eindelijk mogen de Moffen weer meedoen met de andere grote jongens. “Wollt ihr Butter oder Kanonen!?” en het AD tikt braaf de kop: “Hoe Poetin Duitsland tot een historische stap dwong”. En … moet je weten: het gaat hier natuurlijk voor een groot deel om onversneden volksverlakkerij want het Duitse leger bevindt zich (als het onze) al jarenlang in deplorabele toestand.

En Nederlandse Kamerleden roepen “hartverwarmend die Europese samenhorigheid” en willen en passant baudet verbieden. En RT moet uit de lucht gehaald worden en ON (hahaha beddenlucht). “We moeten leren van de geschiedenis!” maar nu even niet, want het komt niet zo goed te pas.

Wat betekent deze oorlog eigenlijk voor mijn aandelen in de Amerikaanse wapenindustrie? Jottem!

En zullen we dan nu nog even samen lachen om Van Baalen op het Maidanplein? Het is verworden tot een gimmick waarmee een ieder die dat wil zich gratis en voor niets een plek verwerft aan de goede kant van de geschiedenis.