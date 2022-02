Ironisch dat VVD'er Halbe Zijlstra die in 2018 moest aftreden als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over een ontmoeting met Vladimir Poetin in 2006 desondanks (deels) gelijk krijgt over de ambities van de Russische regeringsleider: "Op de vraag wat Poetins definitie was van Groot Rusland, antwoordde hij: Dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En ohja, Kazachstan, dat was 'nice to have'." Het was eigenlijk toenmalig Shell-topman Jeroen van der Veer die de woorden van Poetin registreerde (en die snel nuanceerde omdat hij in het verleden natuurlijk zaken deed met het Kremlin van Poetin). Maar die waarschuwing van Zijlstra blijkt met terugwerkende kracht dus wel relevant gezien de gebeurtenissen in Oekraïne deze week.

Maandag keert de Tweede Kamer terug van reces om te debatteren over de kwestie. Zaterdag maakte minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) bekend dat Nederland naast scherpschuttersgeweren en honderden luchtafweerraketten ook Panzerfausts (Weet u wie ook...) naar Kiev gaat sturen.

Gaat mooi debat worden met name omdat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet mag uitleggen waarom hij vóór de natiestaat is behálve wanneer het Oekraïne betreft. De FvD'er gaat - als hij het debat zelf aandurft - het ongenadig hard op zijn falie krijgen omdat hij als enige in de Kamer (zelfs uit eigen kring weinig rugdekking, stap nou gewoon eens op Theo Hiddema als je het allemaal zo ruk vindt!) 100 procent achter Poetin staat.

Breekt Bassiehof toch klein lansje voor de voormalig jeune premier: Baudet wordt door verschillende politici en dito achterbanners neergezet als 'landverrader' vanwege zijn expliciete steun voor Poetin. Die beschuldiging zou louter relevant zijn als de FvD'er gefinancierd (Collusion, kent u die term nog?) zou worden door het Kremlin maar waar geen enkel bewijs voor is. Hoe onzinnig zijn uitspraken ook; het Kamerlid in kwestie heeft het volste recht zich zelfs onbetaald achter Poetin te scharen. Wie die stem wil smoren zegt eigenlijk dat de Nationale Vergaderzaal ook wel kan sluiten.

Zelfs milde kritiek op Oekraïne - 'Ook Kiev doet aan propaganda' - ist nicht erlaubt ondervond ook GroenLinks-partijbaron Huub Bellemakers zaterdagavond na een precisiebombardement van geel-blauwe vlaggetjes op zijn Twitteraccount.

Hopelijk gaat het maandag vooral over het inlegvelletje van Mark Rutte dat hij namens Nederland toevoegde na het referendum over het EU-Associatieverdrag met Oekraïne. De afspraak was toch echt dat het verdrag niet zou leiden tot 'militaire bijstand aan Oekraïne, ook niet in het conflict met Rusland'. De premier heeft daar natuurlijk wederom een geitenpaadje voor gevonden - we leveren de wapens in NAVO-verband en niet via Brussel zal hij maandag zeggen - maar toch.

Beter was geweest als het kabinet en Mark Rutte in het bijzonder in de geest van dat inlegvelletje hadden gehandeld en deze week hadden verklaard: de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is niet okay, Den Haag steunt de meest harde sancties tegen agressor Moskou maar met wapens kunnen we Kiev niet helpen. Want dat hebben we de Nederlandse bevolking destijds beloofd.

Maar goed, we weten hoe het gaat met Mark Rutte en zijn beloftes.