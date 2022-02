Stop maar met de eeuwigdurende analyses, stop maar met het paniekerig kijken naar de gasprijzen, stop maar met inslaan van noodvoorraden, stop maar met verslaggeving in zes talen (opschepper), stop maar met het bevriezen van bankrekeningen en andere sancties, stop maar met het leveren van ons militair materieel aan Oekraïne, stop maar met het verplaatsen van ambassades, stop maar met het stoppen met vliegen en stop maar met de angst voor oorlog. Alles is onder controle, want de enige echte Mark Rutte roept de Russische ambassadeur op het matje. We hoopten dat het niet zover hoefde te komen, we zien een bezoek aan Mark meer als een afschrikwekkend wapen, maar helaas zijn we als Nederland door de huidige Russische acties gedwongen om deze stap te nemen. De eerste berichten uit Moskou spreken over een huilende Poetin die zijn werkkamer weigert te verlaten en snikt dat hij het allemaal niet zo bedoelde. De Russische soldaten druipen met de staart tussen de benen af naar hun kazernes en de onafhankelijke republieken in Lugansk en Donetsk willen zich volgens het laatste nieuws laten omdopen tot Nederlandse provincie. En oh ja. Dan was er ook nog iets met EU-sancties, met Joe Biden, én Tom Staal sprak de enige echte Guy Verhofstadt nog even, want die was er toch. Spannend.