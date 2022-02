Het Nederlandse parlement: een soort Blijf-van-mijn-lijf-huis voor LANDEN zolang Pepijn op de vloer is. En die is op de vloer hoor, om De Natie te behoeden van Guy Verhofstadts Plakkaat van Inlijvinghe (dat natuurlijk allang getekend en verzonden is, maar voor de vorm doen we nog steeds alsof we een land zijn in plaats van een Duits-Brussels protectoraat). We verwachten na Guy's "Conferentie over de Toekomst van Europa" een gemoedelijke uitwisseling van ideeën, water bij de wijn en een ferme handdruk. LIVESTREAM NA DE BREEK.



Naschrift: Pepijn is op moment van schrijven nog live aan tafel bij ON! (NPO), dus we verwachten hem later pas op de commissievloer.

Update: beeld livestream blijft op zwart, Plan voor Europe GECENSUREERD???

Update: stream loopt

Toch niet op de vloer