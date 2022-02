Lange tijd leed u onder de eenheidsworst uit de diversiteitsbokaal van de NPO, maar niet langer! Vanaf vandaag straalt Ongehoord Nederland uit uwer televisie. Elke dinsdag en donderdag van 12:15 uur tot 13:00 uur voorziet Ongehoord Nieuws u van al het nieuws dat u eigenlijk niet mag weten van de hoge heren in Den Haag. Met Ahmed Aarad (wie?) en Astro TV-volprater Arlette Adriani, dus die Lubach kan inpakken. Het maakt niet uit dat u ze nu nog niet kent, want binnenkort claimen ze nationale faam als de onthullers van onthullingen. Zij gaan u vertellen wat Den Haag met u van plan is, wat er nu echt in pindakaas zit en hoe origineel een Werther's eigenlijk is. Met gasten die normaal niet aan het woord komen ook in de Tweede Kamer al een enorm platform krijgen, maar nu dus ook voor het publiek dat midden op de dag televisie kijkt aan de onderbuik mag kriebelen. En u ziet direct dat de omroepwereld daar zenuwachtig van wordt, want na een kwartier in de eerste uitzending schakelt de NPO al weg voor de huldiging van de Olympische sporters. TOEVAL??? Nee, dat dachten wij ook niet. Iedereen weet dat die sporters ingehuurde acteurs zijn (duidelijk allemaal modellen) en dat de Olympische Spelen zijn opgenomen in een studio in Hilversum. Maar dat maakt niet uit, want ON! gaat dit allemaal aan het licht brengen en we zitten er klaar voor.

UPDATE: Extra lang NOS-journaal vanwege Rusland, dus Ongehoord nog niet te horen.

UPDATE: Pepijn van Houwelingen, Arnold Karskens en Raisa Blommestijn te gast. Oekraïne-gedoe en truckers in Canada als onderwerpen.

UPDATE: Huldiging van die sporters wel mooi naar NPO2 verdrongen. Prioriteiten op het eerste net.

UPDATE: Het nieuwsprogramma wordt nu onderbroken voor het nieuws (van dat verduivelde NOS), maar gaat daarna verder.