Eunice. Het klinkt als een Britse travestiet met blauw haar, een gillend Instagram-account en van die gaten in zijn oor. Zeiden we zijn, ja we zeiden zijn, want daar zijn we voor. Eunice klinkt ook als Youness, en dat klopt dan ook weer; het komt je land binnen en maakt alles stuk. Voorgevels foetsie (sorry), treinen rijden niet, Schiphol schrapt, u mag de weg niet op, de Markerwaarddijk dicht, dijkgraven op de dijken, water op de kades van Den Oever, Oudeschild en Lauwersoog, Deltawerken in werking, gemalen die aangezet worden. mensen die witte tuinstoelen in hun tuin omgooien en daarvan een foto op social zetten, opeens weer het mooie woord coupures in de mediaas. En natuurlijk altijd wel weer iemand die over KLIMAATVERANDERING begint.

Gisteravond ook al, Daan Schuurmans in Het Verhaal van Nederland. Beelden van woeste golven, animasieplaatje van Nederland dat langzaam in zee verdwijnt, en Daan de Voice-Overaar die zegt

"Maar in de derde eeuw verslechterde het klimaat zo sterk dat de zeespiegel bleef stijgen. Het water overspoelde grote delen van Nederland, en maakte het hele kustgebied onleefbaar. Vanaf Vlaanderen tot aan de Duitse Wadden woonde er niemand meer. Bijna twee eeuwen lang." (Aflevering 3, Friezen en Franken)

Maar is dat eigenlijk wel zo? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Was het een virus? Was het deportatie? Was het gewoon kloteweer? We weten dat er niets te vinden is van die periode. (Geweldig artikel van Keulemans in het Volkskrantje waarom Nederland in de derde eeuw leegliep - alleen voor abonnees, maar met de juiste hack zijn we allemaal abonnee.)

Maar dat Wij Zijn Nederland twee eeuwen lang onleefbaar onder water lag, klopt echt niet. En wel hierom. Fijne long-read op de Geschiedenis van Zuid-Holland De Romein die het licht uitdeed

Na 400 ontbreekt dan ook lange tijd ieder archeologisch spoor van Romeinse aanwezigheid in Zuid-Holland. Sterker nog: er is helemaal geen spoor van leven te bekennen. Eigenlijk zijn de enige aanwijzing dat er in die tijd nog mensen leefden, sommige waternamen en naar wateren genoemde plaatsnamen die etymologisch gezien vóór-Middeleeuws zijn.

In dat verband zijn watertjes als de Gantel, de Lier, de Rotte, de Mare en de Aar genoemd, en plaatsen als Loosduinen (Losdun), Veur bij Voorschoten (Fore), Alphen aan den Rijn (Alfna), Leiden (Leithen) en Lisse (Lis). De gedachte daarbij is dat deze namen alleen de periode 400-500 hebben kunnen overleven doordat ze werden doorgegeven, hetzij door permanente bewoners van de streek, hetzij door incidentele bezoekers.

Ergens in Zuid-Holland moeten ze er nog zijn, nazaten van de Ware Nederlanders...

Nou ja, dit dus

