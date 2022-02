: Beetje aangezet dit, maar inderdaad, Pieter heeft als hoofdtaak voor zichzelf om op alle slakken zout te leggen. Wat is verder zijn bijdrage aan dit land ook alweer?

Het punt is dit; Als je bestuurt, regeert, bijvoorbeeld Covid beleid maakt, dan gaat er heus van alles mis, fout, verkeerd gecommuniceerd, onvolledig, abuis, soms zelf bijgestuurd, aangepast of gecorrigeerd. Maar niet alles is meteen fraude, corruptie of kiezersbedrog. Pieter heeft er trek in om de ultieme koe in de kont kijker te zijn, de stuurman aan wal, de hindsight 20/20 man.

Daar moet ruimte voor zijn, maar je houdt je land er niet mee draaiende natuurlijk. Dus daarom : 1 Pieter Omtzigt lijkt me ruim voldoende. Als je 24/7 allerlei WOB emails wil doorspitten op zoek naar ongerechtigheden, prima natuurlijk, maar er is meer te doen in dit land toch?