Mooi al die positieve berichten over de economie. Maar mind you, de feeststemming is straks wel over als u niet meer de horeca kunt frequenteren, omdat uw energiekosten van €350,-- per maand naar de € 750,-- per maand gaan. Slechts weinigen in Nederland zullen dit zonder slag of stoot kunnen betalen. We are all fucked!

Gelukkig kunnen alle horeca-medewerkers de zorg in, om maar wat te noemen.

Daarnaast moet het gratis geld van de overheid pronto worden terugbetaald. Ik hoef denk ik geen glazen bol te hebben om te bedenken wat dit voor de faillissements-slagveld gaat worden.