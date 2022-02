Je kan nog zo met elkaar van mening verschillen

We accepteren de regels van die rechtsstaat en als je dat niet…

doet, dan is er één rechte glijbaan naar geweld.

Dat is waarom ik zo buitengewoon kritisch…

en ook boos ben.

En een grens trek tegen partijen zoals FvD en de PVV.

Je kunt niet standpunten hebben in het politieke debat…

en die met elkaar willen uitwisselen.

Maar niet die democratische rechtsstaat accepteren.

Het is niet zonder gevolgen als je wetenschappers verdacht maakt.

Journalisten.

Het is niet zonder gevolgen.

Als je zegt ‘politici die moeten worden opgespoord…

en voor tribunalen worden gebracht.’

En als ze dan vervolgens de vraag krijgen zeg…

‘nou, doe aangifte.’ ‘Breng ze voor de rechter.’

Als je zegt ‘ik vertrouw de politie niet.’

‘Ik vertrouw de rechters niet.’

Dat blijft niet zonder gevolgen

en daarom zeg ik vandaag op deze plek:

GroenLinks gaat niet besturen met partijen

als de PVV en Forum voor Democratie

We gaan het niet doen.

En ik zou ook een oproep willen doen hier

Aan alle andere partijen die de democratie écht liefhebben

Doe het niet

Trek een democratische grens

Holy shit wat een spaghettidenker.

FvD en PVV accepteren per definitie de democratische rechtsstaat, want het zijn partijen die meedoen in het politieke stelsen en zich houden aan de regels die daarbij horen.

GL daarentegen zou je antidemocratisch kunnen noemen, aangezien zij al bij voorbaat proberen bepaalde partijen uit te sluiten, en ook nog eens andere partijen oproepen hetzelfde te doen.

Waar hij wel een punt heeft is dat het gedrag van de partijleiding afstraalt naar beneden, en dat je daar mee op moet passen.

Maar goed, laten we even meegaan in zijn denkwijze. Dan kom je bij de vraag: Moet je in een democratie ruimte geven aan anti-democratische partijen?

Het is bijzonder opmerkelijk dat hij die vraag blijkbaar wel stelt bij FvD en PVV, maar niet bij het islamisme.

Hij trekt een "democratische grens" op een willekeurige plek. Een plek die hij zelf kiest. Wat niet erg democratisch is. Het is dus helemaal geen democratische grens.