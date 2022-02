De originele boodschap blijft niet overeind.

Dat is wat die VWS ambtenaar riep om zijn zin erin te krijgen, maar dat is niet de waarheid, dus je bent in ieder in dat verhaal van die ambtenaar getrapt.

Lees het zelf maar terug (zoek op BPM...., dat is de toegevoegde zin).

De toegevoegde zin is dus dat PBM bij niet zieke patienten niet nodig zijn.

Maar in de regels ervoor staat niks over patienten (alleen over medewerkers).

En in directe regel daarvoor staat dat er naast PBM ook andere dingen moeten gebeuren, maar dus _naast_ PBM, dus _ook_ PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).

open.overheid.nl/repository/ronl-acf2...