1/5

Nog een thumbs up voor het recept van de lieve dame met het ovenrecept vis, Gravin? Ik had geen reaguursels meer, maar de tip is doe er eens kappertjes bij!

Jullie hebben ook nog bereidingen tegoed met bio-vleugels:

Bakken in margarine met zout, afblussen, deksel erop, 1,5 uur wachten tot je ze van 't bot kunt slurpen en dopen in de plakjus. Eerst dat doen want dat is puur en dan een volgende keer experimenteren met een snufje kerrie en/of een hoekje kippenbouillon erbij.

Wings natuurlijk, maar dan dubbele oventijd op iets lagere temperatuur, of voorkoken. Piri piri of met Baharat of met kerrie of of of....

Kippensoep natuurlijk!

Curry met kerrie, knoflook en kokosmelk. Uien natuurlijk, en de groenten die je hebt. Met basmati of pandan.

Ossobuco van bio kipvleugels met ui, wortel, bleek, tomatenpuree beetje en afmaken klassiek met Gremolata.

Coq au vin ervan. Aanbakken in boter, afblussen rode wijn. Andere pan uitjes en spek bruin en erbij, alsmede tijm, laurier, rozemarijn, lavas en groenten als wortel, bleek, champ