Diederik Gommers blijft bij het OMT. Dat is aan de ene kant verrassend, omdat hij eerder had aangekondigd dat hij in februari 2022 het OMT zou verlaten, maar aan de andere kant HELEMAAL TOTAAL NIET. Diederik Gommers zei namelijk eerst ook dat hij niet meer op de televisie zou komen, en kwam vervolgens toch de hele tijd op de televisie. Ook zei Diederik Gommers eerst dat we allemaal binnen moesten blijven, en toen dat we allemaal naar buiten moesten. Diederik Gommers was eerst ook heel erg tegen de avondklok, maar toen was hij opeens toch voor de avondklok. Ook zei Diederik Gommers in september 2020 nog dat er geen nieuwe maatregelen nodig waren, maar toen was hij twee weken later opeens voor hele strenge maatregelen.

En nu blijft Diederik Gommers, die eerde nog klaagde dat het kabinet het OMT misbruikt, dus toch bij het OMT. "Gommers blijft voorlopig lid van het OMT, omdat de coronacrisis zich op een "kantelpunt" bevindt en het niet helemaal duidelijk is welke rol het OMT krijgt in de volgende fase die de coronacrisis ingaat." Maar natuurlijk. Als je iemand nodig hebt in het OMT op het moment dat het virus zich op een "kantelpunt" (is wel zo) bevindt, dan is het wel kantelpuntenexpert Diederik Gommers, de deskundige op het gebied van punten, die kantelen. Zo dacht kantelpuntenexpert Diederik Gommers bijvoorbeeld in april 2021 al dat we misschien wel op een kantelpunt zaten, maar dat punt kantelde afgelopen herfst mooi de verkeerde kant op.

Wij zijn geen epidemiologen (weet u trouwens wie ook geen epidemioloog is? Diederik Gommers!) maar wij denken dus wel dat al die inconsistente communicatie er mede debet aan is dat zo veel mensen de coronamaatregelen beu zijn. En Diederik Gommers ook.