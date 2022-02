Hallo, ik ben Sophie. Ik ben van de partij die in verkiezingstijd stoere praatjes verkondigt om vervolgens coalities te smeden met partijen die het tegenovergestelde willen en daarvoor stelselmatig en zonder gêne door de knieën gaat. Feitelijk zijn wij een psychologisch experiment om te kijken hoe ver wij ons als partij van onze kiezers kunnen vervreemden zonder dat onze kiezers het ons kwalijk nemen in het stemhokje. Vandaag gaan wij van deur tot deur om te peilen of u een warmtepomp wilt laten installeren, ook zo enthousiast bent over uw negatieve rente en inflatie, liever meer EU-bemoeienis wilt, vleesvervangers ook zo smakelijk vindt en een uitgeprocedeerde asielzoeker uit een veilig land in huis wilt nemen. Volgende week komen we langs om te vragen of u ook zo blij bent dat wij het stikstofprobleem als enige in de regio eindelijk eens aanpakken en de AOW zonder pardon losgekoppeld hebben terwijl de afwikkeling van de dossiers Toeslagenaffaire en Groningen op de lange baan belandde in verband met andere prioriteiten. Fijn weekend!