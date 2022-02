Ik heb het treinreizen nog best lang volgehouden, denk ergens halverwege de 30. Maar ik had toch de helft van alle ritjes vertraging. Maar als je van het Noorden naar de Randstad v.v. gaat en 1, 2 a 3 keer moet overstappen dan is dat voor NS natuurlijk geen vertraging als je je aansluitingen mist.

Totdat ze me, omdat er een sneeuwvlok in Maastricht was gevallen, vanuit Amsterdam komende 1 station voor Amersfoort met alle reizigers uit de stampvolle trein zetten. Die trein ging weer terug naar Amsterdam en wij wachten op de volgende trein, die uiteraard ook uit Amsterdam kwam. Ik kon er gelukkig nog net in, in de cabine van de machinist met 10 man............ India was er niks bij. Als er wat mis was gegaan met die trein. Later hoorde ik via iemand die bij de NS werkte dat dat een trucje was om niet in de vertragingsstatistieken te komen.

Goed, dat was de druppel en sindsdien rij ik motor of auto. Nooit meer NS. En als ik de huidige prijzen zie heb ik een verstandig besluit genomen.