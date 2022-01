Als de nationale loopneus het individu nog verder het WEF-metaverse in atomiseert. Want tussen dezelfde vier muren werken als waar je je voor vader en echtgenoot uitgeeft met enkel nog slechte werkvloer-humor via de Slack en Zoom, zónder dagelijks van de fles te verliezen. Dat is voor sommigen gewoon teveel gevraagd. "Door corona is drinken op het werk toegenomen, omdat men toch thuis zit en er geen sociale controle is, zo bleek vorig jaar. (...) Alcoholisme op de werkvloer is een groot probleem, onder meer door verlies van productiviteit door katers. Het RIVM komt op een schadepost van €1,3 miljard per jaar. Liefst 15% van de werkenden drinkt te veel." Ah, ja, laten we er net als bij zelfdoding nog even een maatschappelijk prijskaartje aanhangen ook, dat motiveert.

Maar, voor de werkgever is het trouwens ook geen pretje. "Bij werkgevers is sprake van ongemak over alcoholisme op de werkvloer, want het is lastig om een werknemer hierop aan te spreken. (...) Veel bedrijven kunnen zich indekken door huisregels op te stellen, ook over alcohol. Als dat eenmaal gebeurd is, dan kan de werknemer in kwestie ook niet ontslagen worden. „Verslaving is een ziekte. Werkgevers kunnen wel eisen dat de werknemer herstelt”," aldus jurist Hester van de Heuvel van Daanlegal. Sterkte, strijders.