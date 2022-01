: Die winst van Kaag laat zien wat een mediacampagne vermag. Bij elke verkiezingen is er wel een kandidaat die zwaar gepromoot wordt door de media en dan ook goed uit de bus komt. Deze keer was het Kaag, vorige keren waren het Samsom en Klaver. Bij de volgende verkiezingen haken de nieuwe kiezers dan weer af omdat de prestatie achterblijft bij de presentatie. Bij Kaag beginnen de kiezers nu ook in te zien dat de werkelijkheid heel anders is dan het beeld dat de media van haar hebben geschetst. We weten natuurlijk nog niet wie de media bij de volgende verkiezingen gaan ophemelen, maar het is nu al zeker dat veel kiezers er weer in gaan trappen.