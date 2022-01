Er was nog wel een interessant gat dat het Hof schoot in de verdediging van Brech. Namelijk dat de speeksel cq zweetdruppels die gevonden waren op de band van de onderbroek niet voort waren gekomen uit emotie, want hij had in eerste instantie niks verklaard over zijn emoties. Noch over zweten die bewuste dag(en) in augustus.

Dit vond ik knap gedaan. Zeer secuur.

En zo kwam het hele betoog eigenlijk wel over.

Het enige wat ik niet begrijp is waarom tbs niet aan de orde is gekomen.

Ik bedoel, er is bij dit vonnis duidelijk rekening gehouden met eerder ontucht.

Ergo, hij is voor die twee zaken niet aangeklaagd op voorwaarde dat hij het nooit meer zou doen (sic). Ja, of zich laten behandelen? (Dat is dan mislukt).

Een rechter heeft toch geen papiertje van een onderzoekskliniek nodig om die maatregel op te leggen?

Mocht er nog cassatie volgen, dan hoop ik dat tbs eraan vast getimmerd wordt.