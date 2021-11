Ik vind dat we hier, en in het algemeen, bijzonder voorzichtig moeten zijn met het vellen van een oordeel over advocaat Roethof. Niemand hier heeft enig idee wat de persoonlijke overtuigingen zijn van Roethof, en wat hij zelf van zijn client denkt. In een volwassen rechtstaat (of Nederland dat tegenwoordig nog is laat ik even in het midden, maar laten we het voor dit geval nu even aannemen om de zaak niet verder te compliceren) heeft een verdachte recht op verdediging, ongeacht wat die verdachte heeft gedaan. Dat betekent dat iemand zijn advocaat zal moeten zijn, anders worden zijn mensenrechten geschonden. Roethof vervult die functie, en draagt zo bij aan het instandhouden van de rechtstaat en het beschermen van mensenrechten van verdachten. Dat is een belangrijke taak als je tenminste wilt wonen in een land dat waarde hecht aan mensenrechten, recht op een eerlijk proces en verdediging. Het past niet om iemand die een belangrijke functie uitoefent zwart te maken omdat je van mening bent dat zijn client een enorme vieze boef is. Tenminste, niet als je dan niet tegelijkertijd ook van mening bent dat mensenrechten en het recht op een eerlijk proces alleen maar rechten zijn van sommige mensen, en niet van anderen. Het is goed dat er advocaten zijn die bereid zijn om iedereen, ongeacht diens misdrijven, te verdedigen.