Een belangrijke dag vandaag, in de rechtbank van Maastricht: het OM formuleert een strafeis voor kindermoordenaar Jos Brech. Want dat die Brech (57, Simpelveld) schuldig is aan de dood van Nicky Verstappen, daar twijfelt natuurlijk helemaal niemand aan. "Er is onomstotelijk bewijs", zei de OvJ vanochtend al. "Ondanks alle inspanningen is de onderste steen niet boven gekomen. Alleen B. kan vragen beantwoorden, hij kiest ervoor in een video een ongeloofwaardig alternatief scenario weg te zetten."

Brechs laffe, summiere en ongeloofwaardige verklaring, zijn plotselinge uitleg over de onmogelijke manier waarop en van waar hij Nicky zogenaamd heeft zien liggen, zijn verklaring dat hij het lichaam van een dode jongen 'heeft gefatsoeneerd', zijn vlucht die 20 jaar heeft geduurd, zijn weigering ook nu nog openheid van zaken te geven, zijn beroep op het zwijgrecht bij de meest lullige vragen, zijn pedoverleden en zijn eerdere aanvaringen met jonge jongens: alle seinen staan op rood. Het OM lijkt dus van mening te zijn dat er voldoende bewijs is om Brech te veroordelen. De OvJ heeft nog de hele dag nodig voor het requisitoir, strafeis volgt ergens om een uur of 5 en dan is advocaat Roethof maandag aan de beurt om een konijn uit de hoge hoed te toveren. U leest de vorige zittingsdagen hier terug: dag 1, dag 2, dag 3 en dag 4. Livetweets na de klik.