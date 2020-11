We hoeven de zaak-Nicky Verstappen niet te herkauwen. U kent de inhoud (hier rechtszaak dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5) en u kent de hoofdpersonen, dus hier slechts de grote lijnen: jongen dood gevonden op de Brunssummerheide, iedereen tast twintig jaar lang in het duister en ineens is daar Jos Brech, wiens verleden discutabel is, wiens vluchtgedrag hoogst verdacht is, wiens uitleg onvoldoende is, wiens verklaringen warrig zijn, wiens verhaal ongeloofwaardig is, wiens tactische praat zorgvuldig is uitgekozen en ingefluisterd en wiens respectloze kletspraat ervoor zorgt dat heel Nederland z'n bloed wel kan drinken. Natúúrlijk heeft Brech het gedaan. Maar is er voldoende bewijs om de rechter dat te doen geloven? Er MOET voldoende bewijs zijn om de rechter dat te doen geloven. Het Openbaar Ministerie kent geen twijfel en gaat er met gestrekt been in (de eis is vijftien jaar plus tbs met dwangverpleging), maar bij de deskundigen staan niet alle neuzen dezelfde kant op. Het vonnis kan daardoor alle kanten op. O ja, áls hij wordt vrijgesproken, wordt de hechtenis onmiddellijk opgeheven en is Brech per direct... een vrij man. LIVESTREAM HIER, tweets na de klik.