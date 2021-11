Vandaag komt het Openbaar Ministerie in hoger beroep tot een strafeis tegen Jos 'knuffelpedo' Brech, de kinderpornoverzamelende misbruikende moordenaar van Nicky Verstappen, op wie hij 'verliefd' geweest zou zijn. In eerste aanleg kreeg Brech 12,5 jaar cel (bijna weer vrij dus); de eis was destijds 15 jaar + tbs. De advocaat-generaal heeft al laten weten, hoewel het vrij essentieel lijkt voor zo'n verknipte pedoclown als Brech, in hoger beroep geen tbs meer te eisen. Vermoedelijk zal de eis zonder tbs dan 18 jaar cel worden. Vorige keer zat Brech als een klein kind te sjanken in de banken en lag hij als een slang op de grond te krioelen om zijn kromme gelul recht te praten. Belangrijkste vraag is natuurlijk: breekt Jos Brech, en komt er OOIT nog een antwoord op de vraag wat er precies is gebeurd met Nicky Verstappen? Tweets na de klik.

UPDATE: Plots ligt de kluisverklaring op tafel. De aanklager: "Ik heb de stukken gelezen. En dan komt dit. Ongeveer tachtig procent van deze brief is zwart gelakt. De leesbare tekst start in een lopende zin wordt ook weer zwartgelakt in een lopende zin. Ik kan dit verhaal moeilijk in een context plaatsen."