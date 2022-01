Na lezing van het artikel stel ik vast dat het RIVM toch weer wordt gespaard. Geen kritische vraag gesteld door megafoon Keulemans:

Had het veel uitgemaakt, als men dat half december al had geweten? Losjes ingeschat zou het de piek hebben teruggebracht naar ruim tweeduizend ic-patiënten, plus nog eens tienduizend op de gewone zaal. Nog steeds aantallen waarvan de zorg overkookt. 'Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing was', zegt Voss achteraf dan ook. 'Dat omikron nu wat gunstiger uitpakt, is een plus. Maar je moet niet vergeten wat de gevolgen waren geweest als we het níét hadden gedaan.'

Want zo lekker gaat het elders niet. Omgerekend naar Nederlandse bevolkingsgrootte, liggen er in Denemarken twee keer zoveel patiënten in het ziekenhuis als hier, en in België, Groot-Brittannië en Frankrijk zelfs vijf keer zoveel, zo luidt de verdediging die het RIVM en het ministerie hebben opgeworpen. 'En eerlijk gezegd moet ik nog zien of ze het gaan redden', zegt OMT-lid en arts-microbioloog Jan Kluytmans desgevraagd. 'Het seizoen is nog niet voorbij.'