Ok, eerlijk zeggen... had we werkelijk iets anders verwacht van de Azijnbode ? Als Blonde Greet (of de zelfbenoemde kapitein van de renaissancevloot) in de stuurhut had gestaan (dus nog niet eens zelf aan het roer) dan was elke komkommer verpakt in de VK zaterdag editie in recordtijd gemuteerd in een reuze augurk.

De geventileerde opvattingen van Klok passen wel weer goed in de bekende linkse tactieken: vooral niet gaan roeren daar waar het stinkt, al helemaal niet als daarmee het gewenste maatschappijbeeld dreigt te worden ondermijnt. Zag in je in het voormalige Oostblok en zie je nu (o.a.) in Venezuela ook. "Oogjes dicht, snaveltje toe", kritiek voedt immers enkel guur- en populistisch rechts.