Wat is dat tegenwoordig met hoofdredacteuren van kranten die hun journalistieke taak niet meer begrijpen en een spreekbuis van de overheid willen zijn. De laatste tijd staan er wel vaker van die hoofdredactionele droeftoeters op die kritiek op 'de wetenschap' niet tolereren en bijvoorbeeld met dat gezwets rondom 'fake news' en 'EUvsDisinfo' als krant het verhaal van de staat gaan propageren en andere media gaan zwartmaken.

We schijnen in een tijd te leven waarin een generatie journalisten is opgegroeid met de opvatting dat de overheid altijd de waarheid spreekt en je beste vriend is, maar van staatspropaganda of 'het mediakartel' mogen we niet spreken.

Dat je als journalist in tijden van crisis geen kritisch tegengeluid zou mogen laten horen 'om het land op één lijn te houden' is het meest achterlijke wat ik in lange tijd heb gehoord, iets wat een 'journalist' in Noord-Korea misschien nog uit zijn bek zou kunnen krijgen. Je moet gewoon blind de overheid vertrouwen als ze op de lijn zitten een land binnen te vallen om 'weapons of mass destruction' immers, het is maar een voorbeeldje.