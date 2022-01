"Dat is de essentie geloof ik, niet de komst van statushouders."

www.nhnieuws.nl/nieuws/298319/overven...

"Een groep Overveners is zeer bezorgd over de plannen van de gemeente Bloemendaal om zo'n 150 tot 180 statushouders in voormalig woonzorgcomplex Oldenhove onder te brengen. Vooral de grote hoeveelheid, voornamelijk alleenstaande, mannen die in relatief kleine ruimtes komt te wonen, baart hen zorgen. "Er is hier in de omgeving niks te doen voor ze. Het is een grote groep en we vrezen voor overlast in dit kleine buurtje", aldus Floris Kaspers, woordvoerder van het Comité Bezorgde Overveners."

Het zou best kunnen dat er mensen tussen zitten die (ook) bezwaar hebben tegen het kappen van bomen op het Blekersveld, maar dat dit "de essentie" van deze demonstratie is, is onwaarschijnlijk.