Tja, Pritt, je kan nou wel een pseudolollig stukkie tikken maar je mattie Ronaldo ging gisteren op precies dezelfde inclusitie toer (anderen veroordelen, uitsluiten en/of/danwel cancelen), getuige zijn veroordeling van John de Mol met "aangezien sinds gisteren heel Nederland weet wat een gevaarlijk botte idioot John de Mol is,".

OMFG - come on GS!

Hiernaast bij jullie zustersite van 1 toetsenbord verder de kop "Chantal Janzen kwaad: 'Zero tolerance betekent geen uitzonderingen' "

Puhlease... waarom krijgt die agressieve kwaadheid zonder nuanceringen zo veel ruimte, zoals eerder ook hier op GS aak al die pleerollen tekst van haar Insta?

Meehuilen...

Don't do that - zeker niet in die mate. Onschuld tot bewijs er is...? Ja, ik vind Ali B ook een smeerpijp en een hyena als ik die meiden hoor maar... ik wil daarnaast ook de nuance vinden. Maar; nergens, hier... toch?

Onderzoek bv ook eens of het toevallig is dat je alleen meiden/vrouwen hoort/leest ziet met klachten die geen finalist/winnaar zijn en geen carrière hebben bij Talpa en die nog steeds in de polder evengoed hopen ooit ontdekt te worden, wat ook ik ze van harte gun.

Maar; geen Voice-winnaars, geen talpa- of anderszins tv-carrièredames met verhalen over ongepaste dingen...

Da's toch merkwaardig hè?

En dat die dames die kerels verwijten dat ze niks door hebben gehad en dat dit schandalig is en ze verplicht moeten worden bij kennis hebben van zich moeten melden...

Jaja; maar als die kerels het hebben moeten geweten... waarom hebben hullie met tieten die carrière hebben bij Talpa, of elders bij de televee, en die op dezelfde vloer rondliepen; waarom hebben zij dan nooit wat gehoord of gezien??

Zou het misschien kunnen dat die baat hebben gehad bij die pijpbeurten die ze hebben gegeven... en er gezien de recente aankoop van dat huis van 850K er het zwijgen toe doen?? Ik vind dat niet raar om te denken of te onderzoeken..

Oftwel; als een aantal mannen zeggen dat vrouwen moeten praten bij dergelijke problemen zijn volgens de agressieve Chantaldametjes ineens de mannen dom en/of (mede)schuldig aan het probleem... terwijl ze ondertussen wellicht zelf ook zwijgen... omdat het ze goed uitkomt; de angst dat huis/de baan/het aanzien te verliezen is wellicht ook groter dan de durf te erkennen dat ze zelf ook dingen gedaan hebben die niet zo handig waren te doen...

Minstens is het buitengewoon RAARRRR dat de mannen álles hadden moeten zien of horen, en vanwege het zwijgen dat ze wellicht iets hebben gezien al fout genoemd worden... en dat niemand dan zegt "Hè, jullie met tieten liepen ook op die werkvloer, zaten ook in die jury, in die kleedkamer, liepen op de gang, etc...."