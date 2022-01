De politie is de liefste stad ter wereld vraagt uw aandacht voor het volgende. Vier abonnees van Het Parool [nog uitzoeken of dit klopt, red.] hebben zich in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juli 2021 nogal vreemd gedragen. Eerst werd iemand uitgescholden voor 'homo' en op gewelddadige wijze beroofd, vervolgens werd iemand neergestoken, daarna werd iemand neergeschoten. "Er lijkt een samenloop te zijn tussen de verschillende incidenten en de recherche denkt dat dezelfde groep mannen hierbij betrokken is geweest." Naar goed politioneel gebruik worden de tronies van de boeven pas een halfjaar later getoond, zodat u zo hard mogelijk aan hersentraining moet doen om nog iets te herinneren van de bewuste nacht. "Het betreffen allemaal mannen met een lichte getinte tot donker getinte huidskleur in de leeftijd van 25 tot 30 jaar oud."