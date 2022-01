Hubert Bruls vindt het niet leuk dat de Haagse vuurwerkhandelaar (annex wasserettehouder) Michel Adam, in het verleden beenchirurg bij ADO Den Haag, hem aan de talkshowtafel 'een dikke bal gehakt' heeft genoemd. Bruls heeft zelfs een briefje naar OP1 gestuurd. Immers, hij werd 'dikke bal gehakt' genoemd en niemand van de aanwezigen greep in. Vinden ze het soms leuk dat iemand 'dikke bal gehakt' wordt genoemd? Dat is toch geen humor meer, 'dikke bal gehakt'? Zelf hebben we trouwens nog nooit een dunne bal gehakt gezien. Desalniettemin is het helemaal niet grappig iemand aan te spreken op zijn dikke bal gehaktheid, of dat 80% van de coronapatiënten op de IC een Balgehakt Mass Index van 25 of meer heeft. Bruls zag het later terug en dacht: die Adam kan niet beter, maar Diederik Gommers ging zelfs lachen om 'dikke bal gehakt'. OP1 (publieke omroep, is er voor iedereen, ook voor dikke ballen gehakt): "Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana hebben de heer Bruls uitgelegd hoe zij de uitspraken hebben beleefd. Tijdens de uitzending werd ingeschat dat de uitlatingen niet ver over de grens gingen. Achteraf gezien hadden ze liever wel ingegrepen en spijt het hen zeer dat dit voorval hem zo heeft geraakt." Oftewel: HUBERT BRULS IS GÉÉN DIKKE BAL GEHAKT! Hij is gewoon een bal gehakt.

Wie bedenkt dit

Gehaktballetje Kiekeboe

Schuldig fragment