De beste en volgende president van het normaalste land ter wereld is TERUG. Niet te verwarren met toen hij op 21 januari en 22 augustus 2021 ook al TERUG was want nu is-ie echt TERUG. Behalve op alle SOCIAL MEDIA dus bouwt hij maar een EIGEN social media en dat is op zich prima maar iedereen waait al over naar GETTR ook al is iedereen dat inmiddels ook alweer VERGETEN.

En natuurlijk is dit formeel onderdeel van een """republikeinse""" campagne voor de Congresverkiezingen in november maar who gives a fuck want het is al bijna 2024, waarin Trump het andermaal opneemt tegen Hillary en onze voorspelling er uiteindelijk slechts vier jaar naast zat.

Voor de mensen die nog steeds denken dat je Trump wel letterlijk en niet serieus moet nemen in plaats van andersom, en dat het iets uitmaakt wanneer Trump iets zegt dat niet waar is maar wel klopt, hier een factcheck-draadje met losse fragmentjes. FBI-hoorzitting waarin de FBI geen antwoorden geeft over de Capitol-bestorming van 6 januari en Trumps GEHELE SPEECH, na de breek

Trump over FBI-operatie 'liberal Benhgazi' aka de """staatsgreep""" op 6 januari

In de file voor Joe Biden ohnee

De FBI-staatsgreep van 6 januari

De hele speech voor uw hele zondag

Geniet van elkaar!