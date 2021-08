Nou, ooit durf ik niet te zeggen, ik heb presidenten van de VS meegemaakt vanaf Eisenhower, JFK en de rest daarna... ik twijfel tussen JFK en Trump, omdat JFK de wereld redde tijdens de Cubacrisis, het had weinig gescheeld of ik had mijn middelbare school niet af kunnen maken en zou NL nu een geblakerd landschap hebben met hier en daar wat Zombies... ik ben JKF (RIP) nog steeds zeer dankbaar dat hij de wijste bleek te zijn toen Chroetsjov zijn raketten terugtrok, later las ik wel dat de VS in het geheim ook een deal hadden met de USSR.

En prachtig die openingsscene van Patton, heb die film al 10x bekeken en hij was inderdaad de beste Generaal in die tijd, met op de 2e plaats Erwin Rommel die uiteindelijk in '44 voor de keuze stond ; of een proces of zelfmoord en dan met alle Eer begraven te worden, hij koos voor dat laatste.

En Patton (inmiddels generaal met 4 sterren) wilde rond mei 1945 met de restanten van het Duitse leger de Russen terugdringen naar Moskou, een idee wat Karl Donitz ook had, Donitz was de man van de Duitse U boten.

Hadden ze dat toen maar WEL gedaan, dan was er waarschijnlijk geen koude oorlog ontstaan waar wij vanaf zeg maar 1962 t/m 1989 onder hebben geleefd, bijna 27 jaar duurde dat, het was te danken aan Reagan en Gorbatsjov dat de muur viel en het ijzeren gordijn naar beneden kwam.... degenen die in die periode in dienst moesten, wisten dat als de poep de ventilator raakte, we in een verschrikkelijke oorlog moesten dienen, misschien waren we wel binnen 5 minuten dood geweest.

Vandaar dat ik, na AL die VS Presidenten te hebben meegemaakt... ik kan zeggen dat er na de 2e WO maar 2 zijn geweest waar ik mijn hoop op vestigde, JFK en Trump.