Fakkels. En dan langs huizen. Sinds dat akkefietje bij die mevrouw in Den Haag niet heel handig, maar aan de andere kant; Jolo en Tineke lopen er ook mee op de nacht van de vluchteling, en verder ook nog die Azov-knakkers in Kiev en natuurlijk de GasGroningers, dus zoek het maar uit of noem het "lichtwandeling". Vanavond gaat het los in 40 (!) Nederlandse steden. Hele lijst met optochten in Deze Telegramgroep. Prettige wandeling en later meer.

Update: Fakkeltocht Feed HIERRRR.